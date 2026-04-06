１月にメジャーデビューした５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が飛躍に向けて奮闘している。スポーツ報知では、メンバーへのインタビューを全５回にわたって連載。５人目はＲＵＩ（１８）が登場し、これまでの活動や今後に向けて語った。

決して口数は多くないが、発する一つひとつの言葉に熱い思いが凝集されていた。デビューから約３か月。リリースイベントのほか、テレビ番組への出演や雑誌などの取材を受ける機会が増え、「いろんなメディアさんに出させていただいたりして、一つひとつ忘れたくないなと思います」とクールな声でかみ締めた。

中学生の頃に「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ‐ＨＩからスカウトされ、事務所の練習生「ＴＲＡＩＮＥＥ」に。約４年にわたって歌やダンスに汗を流した。「本当にありがたい期間だったなと思うし、社長にスカウトしてもらってから、いろんな経験をさせていただいた」。デビューを果たしてからも感謝の思いは強まるばかりで「ＴＲＡＩＮＥＥでの経験が今に生きてるなと実感するときが本当にたくさんある。社長に、『こんな僕をありがとうございます』とずっと思います」と真っすぐな目で話した。

ＳＫＹ―ＨＩが「スモーキーでエモーショナルな声を持っている」と評価する持ち前の歌唱力に加え、最近は「ダンスを頑張ってます」と明かす。ファンの前に立つ機会も多くなったことで「ダンスが楽しくて、もっとうまくなろうという途中です。もっと頑張ります」と気を引き締めた。

今後は大きいステージや海外での活動も見据えており「日々が貴重な経験の積み重ねですし、いろんな新しい景色をこれからもたくさん５人で見ていきたいなと思います」と決意。恩師への感謝を胸に、鍛え上げた歌とダンスを輝かせる。

◆ＲＵＩ（るい）２００７年６月１日、１８歳。東京都出身。中学生のときにＳＫＹ―ＨＩからスカウトされて「ＢＭＳＧ」の練習生に。

◇ＴＡＩＫＩから見たＲＵＩ 「普段、周りからは『どんなこと考えてるんだろう？』って見られてると思うんですけど、人には考えられないような『これを才能って言うんだろうな』みたいな部分がすごく多い。ＲＵＩ自身の努力もあると思うんですけど、『俺にはできないな』みたいなことを全部持ってるので、マジですごいなと思います。人間性も込みで俺にはないものを持っているのがＲＵＩだと思います」

〇…１日には２枚目シングル「ＵＳＯＴＳＵＫＩ」をリリースした。爽やかなビートが響く曲調でありながら、大切な人を傷つけた後悔を歌う失恋ソング。「愛してるよ」など真っすぐな言葉も歌詞にちりばめられたエモーショナルな曲となっている。