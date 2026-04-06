『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』IMAXなど特別上映決定 IMAX限定の入場特典発表
4月24日より公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、通常上映に加え、IMAXのほか、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaといった特別フォーマット（※一部劇場を除く）で上映されることが決定した。作品のスケール感や臨場感を、さまざまな上映体験で楽しむことができる。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
IMAX限定の入場者特典も発表された。先着数量限定でA3ポスターが配布され、5月1日から7日までは「マリオ」、5月8日から14日までは「ヨッシー」デザインが用意される。いずれも1人1枚の配布で、なくなり次第終了となる。
本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）に続くシリーズ第2弾。前作は全世界興行収入約13億ドル（約2000億円※Box Office Mojo調べ）を突破する大ヒットを記録している。
物語は、キノコ王国で活躍する双子の配管工マリオとルイージが、新たな仲間ヨッシーと出会い、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに宇宙へと旅立つ冒険を描く。クッパJr.の野望を阻止するため、ロゼッタを守る壮大なミッションに挑む。
宇宙を舞台にした新たな冒険を、IMAXや4DXなどの特別フォーマットで没入感たっぷりに楽しめる本作。ゴールデンウィークの話題作として注目を集めそうだ。上映劇場の詳細は公式ホームページで確認できる。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
IMAX限定の入場者特典も発表された。先着数量限定でA3ポスターが配布され、5月1日から7日までは「マリオ」、5月8日から14日までは「ヨッシー」デザインが用意される。いずれも1人1枚の配布で、なくなり次第終了となる。
物語は、キノコ王国で活躍する双子の配管工マリオとルイージが、新たな仲間ヨッシーと出会い、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに宇宙へと旅立つ冒険を描く。クッパJr.の野望を阻止するため、ロゼッタを守る壮大なミッションに挑む。
宇宙を舞台にした新たな冒険を、IMAXや4DXなどの特別フォーマットで没入感たっぷりに楽しめる本作。ゴールデンウィークの話題作として注目を集めそうだ。上映劇場の詳細は公式ホームページで確認できる。
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