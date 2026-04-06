『夜ふかし』フェフ姉さん、8キロの減量に成功 プロキックボクサーデビュー戦に向けて“絶叫”トレーニング
日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』（後9：00〜後10：54）が、きょう6日に放送される。
【番組カット】スタジオでは…マツコ・デラックスの代わりに…
今回は「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「フェフ姉さん プロキックボクサーデビュー戦への道」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」など、新年度の始まりにふさわしい豪華ラインナップで届ける。
2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場する。
キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなったものの、前回の放送で体重が10キロもリバウンドしていることが発覚。ピラティスやEMSを使ったトレーニングを行い、8キロ以上の減量に成功し、夏に予定されているプロデビュー戦に向けて再スタートを切ることに。試合で着用するユニフォーム選びでは意外な人がスポンサー企業に名乗りを上げてフェフ姉さんも困惑する。
そして、さらなる肉体改造、特にお尻周りのトレーニングを徹底的に行うことに。前回をも上回る強烈なトレーニングにフェフ姉さんも再び絶叫。しかし、トレーニングの反動が食生活に表れてしまう。果たして夏のプロデビュー戦までに強くなれるのか。
【番組カット】スタジオでは…マツコ・デラックスの代わりに…
今回は「全国のご当地問題を調査した件」「聞かれ飽きた質問」「フェフ姉さん プロキックボクサーデビュー戦への道」「夜ふかし的春のイングリッシュレッスン」など、新年度の始まりにふさわしい豪華ラインナップで届ける。
2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場する。
そして、さらなる肉体改造、特にお尻周りのトレーニングを徹底的に行うことに。前回をも上回る強烈なトレーニングにフェフ姉さんも再び絶叫。しかし、トレーニングの反動が食生活に表れてしまう。果たして夏のプロデビュー戦までに強くなれるのか。