佐々木朗希、痛恨2被弾、5回6失点でマウンド降板 155キロまっすぐ、スプリットを打たれる
佐々木は2被弾と苦しい内容となった(C)Getty Images
4月5日に敵地で行われたナショナルズ戦、今季2度目の先発マウンドに上がった佐々木朗希が打ち込まれた。
中5日の調整で臨んだ今回のマウンド、立ち上がりは順調だった。ランナーを出しながら、2回までは無失点に抑えたが相手打線につかまり始めたのが3回。
【動画】2発目を許し、佐々木も呆然とした表情を浮かべる
二死一塁からルイス・ガルシアに96.5マイル（155キロ）の真っ直ぐを弾かれて、中越え2ランを許すと4回も失点を重ねた。
4回二死二塁の場面、8番キーバート・ルイーズの当たりは一塁ベースに当たり大きく跳ね返り、一塁手フリーマンの頭上をこえる適時打に。
さらに9番ホセ・テナの左前打で二死一、二塁の形を作られると1番に戻って主砲ジェームズ・ウッドにど真ん中のスプリットをセンタ―バックスクリーンに運ばれ、呆然とした表情を浮かべた。5回90球を投げて、5安打2本塁打、3四球6失点で降板。
前回の初登板ではカットボールやスライダーを多投、今回も“ニュー佐々木”をアピールしたが、2回り目につかまった。バッテリーは前回と同じくダルトン・ラッシングと組んだ。
いかに打者を抑えていくか。持ち味の160キロ超えの速球と変化球のコンビネーションをいかに組み立てていくかが、引き続きの課題となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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