佐々木朗希、痛恨2被弾、5回6失点でマウンド降板　155キロまっすぐ、スプリットを打たれる

佐々木は2被弾と苦しい内容となった(C)Getty Images

4月5日に敵地で行われたナショナルズ戦、今季2度目の先発マウンドに上がった佐々木朗希が打ち込まれた。

中5日の調整で臨んだ今回のマウンド、立ち上がりは順調だった。ランナーを出しながら、2回までは無失点に抑えたが相手打線につかまり始めたのが3回。

【動画】2発目を許し、佐々木も呆然とした表情を浮かべる

二死一塁からルイス・ガルシアに96.5マイル（155キロ）の真っ直ぐを弾かれて、中越え2ランを許すと4回も失点を重ねた。

4回二死二塁の場面、8番キーバート・ルイーズの当たりは一塁ベースに当たり大きく跳ね返り、一塁手フリーマンの頭上をこえる適時打に。

さらに9番ホセ・テナの左前打で二死一、二塁の形を作られると1番に戻って主砲ジェームズ・ウッドにど真ん中のスプリットをセンタ―バックスクリーンに運ばれ、呆然とした表情を浮かべた。5回90球を投げて、5安打2本塁打、3四球6失点で降板。