「言語化」という言葉を耳にすることが増えた。「とっさの質問にうまく答えられない」「『で、結局、何が言いたいの？』と言われる」「話し方やプレゼンの本を読んでも上達しない」……。そんな悩みを持つ方は、言語化の3要素である「語彙力」「具体化力」「伝達力」のどれかが欠けていると指摘するのは、文章や話し方の専門家であり言語化のプロである山口拓朗氏。本連載では、話題の書籍「『うまく言葉にできない』がなくなる言語化大全」の著者・山口拓朗氏が、知っているだけで「言語化」が見違えるほど上達するコツをご紹介していきます。

「これって、100点満点で何点？」と聞いてみよう

言葉がうまく出てこないとき、言語化を促すシンプルな方法があります。それは「点数をつけること」です。どんなテーマでもかまいません。100点満点で何点かを自分に問いかけてみる。それだけで言語化するために必要な思考が動き始めます。

言語化とは、頭の中にあるあいまいな感覚に輪郭を与える行為ですが、点数はそのための強力な足がかりになります。

たとえば、「今の働き方の満足度は100点満点で何点か？」と自分に問いかけてみます。

仮に、75点と答えたとしましょう。その瞬間、思考はすでに動き出しています。なぜなら、その75点という数字には必ず根拠があるからです。

人は根拠のない点数を自分につけることができません。

では、なぜ75点なのでしょうか。どうして100点ではないのか。残りの25点には、どんな要素が含まれているのか。

こうした問いを重ねていくと、自然に言葉が生まれてきます。

たとえば、「仕事内容にはやりがいを感じているが、意思決定のスピードが遅い」「収入は安定しているが、挑戦の機会がもう少しほしい」という具合です。点数の根拠を説明しようとした瞬間、人は自然と言語化を始めるのです。

この方法は、さまざまなテーマに応用できます。

たとえば、「自分の時間の使い方は100点満点で何点か？」「現在の健康状態は何点か？」「チーム内の意思疎通は何点か？」といった問いを自身に投げかけます。

仮に「時間の使い方は65点」と答えたとします。すると、「なぜ65点なのか」を考えざるを得ません。その結果、「仕事には集中できているが、読書や趣味の時間が十分に取れていない」「休日についダラダラしてしまう」といった要素が見えてきます。

漠然としていた感覚に輪郭が生まれ、思考の解像度が高まっていくのです。

言語化に行き詰まり、どうしても言葉が出てこないときは、まずはざっくりと、それに点数をつけてみましょう。点数は思考を動かすスイッチであり、言語化の第一歩でもあります。

＊本記事は、「『うまく言葉にできない』がなくなる 言語化大全」の著者・山口拓朗氏による書き下ろしです。