◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）

第７５回川崎記念８日、川崎競馬場の２１００メートルで行われる。川崎競馬で古馬最高峰のレースに位置づけられるＪｐｎ１。昨年の東京大賞典を制し、ＮＡＲの年度代表馬に輝いた大井のディクテオンが主役を張る。地元川崎からは、移籍初戦のダイオライト記念で２着のセラフィックコールが参戦。ＪＲＡからは重賞ウィナーのカゼノランナー、ホウオウルーレットもスタンバイし、熱戦が繰り広げられる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

悲願のＧ１級初制覇へ順調だ。ホウオウルーレットは３月２６日の美浦・Ｗコースでの追い切りで岩田康騎手が騎乗して自己ベストに０秒２差に迫る６ハロン８１秒６―１１秒８を馬なりでマーク。栗田調教師は「岩田康騎手から『すごく良いです』という話をしてもらいました。年齢を感じさせない皮膚感というか、雰囲気はいいですね」と７歳初戦へ、手応えをつかんでいる。

昨秋は９月のシリウスＳで重賞初制覇を飾ると、勢いそのままに浦和記念で連勝。前走の東京大賞典も５着ながら、Ｇ１初挑戦で健闘した。指揮官は「東京大賞典は連戦のなか、よく走ってくれたと思います。見せ場もつくってくれたし、現状の力は出せたと思います」と振り返った。

ＪＲＡ、地方で重賞を勝ち、今度は最高峰の舞台で結果を出すため、時間をかけて心身の回復に努めた。「Ｇ１（級）になると、もう一段、二段上げていかないとというところで休ませましたが、良くなってきました。血統的にも奥手のタイプですから」と栗田師。半兄に東京大賞典４連覇など一時代を築いたオメガパフュームがいる砂の良血が、虎視たんたんとタイトルを狙う。