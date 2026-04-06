■MLB ナショナルズードジャース（日本時間6日、ナショナルズ・パーク）

ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのナショナルズ戦に今季2度目の先発、5回、90球を投げて、被安打6（2本塁打）、奪三振5、四死球3、失点6（自責点6）。大谷翔平（31）の2試合ぶり2号で先制したが、3回に逆転ツーランを浴び、4回には4失点とゲームを作れなかった。

前回初登板では4回0/3、78球を投げて、被安打4、奪三振4、四死球2、失点1（自責点1）も今季初黒星、「正直僕が一番不安だった。自分に出来る事は限られているので、その事に集中してやろう」と話した。D.ロバーツ監督（53）は試合前には「今のロウキは、ドジャース加入以来、身体的にも精神的にも最高の状態にある」と話した。

雨のために試合開始が順延し、2時間10分遅れでスタート、メジャー2年目の佐々木はナショナルズとは初対戦、ワシントンのマウンドも初めて、1回、1番・J.ウッド（23）は1球目をサードゴロ、2番・N.ヌニェス（25）にはバットを折りながらもセンター前へ運ばれてヒットを許した。それでも3番・L.ガルシアJr（25）はレフトフライ、4番・D.ライル（23）はファーストゴロと立ち上がりはコントロールも良く無失点に抑えた。

2回、先頭の5番・J.ウィーマー（27）は低めにコントロールされたスライダーで空振り三振、2死から四球を許したが、8番・K.ルイーズ（27）をセンターフライ、佐々木はここまで26球を投げて、ストライクは16球と安定感のある投球を見せた。

すると2回、1番・大谷翔平（31）が2試合ぶりの2号ソロで佐々木に先制点をプレゼントした。3回、佐々木は2死一塁で3番・ガルシアJrにカウント1ー1から高めのストレートをセンター方向へ打たれて、今季1号の逆転ツーランを浴びた。

4回には1死から四球を許すと、盗塁を決められて得点圏に走者を置いたが、7番・J.ビバス（25）を空振り三振、2死二塁で8番・ルイーズをファーストゴロに打ち取ったかに思われたが、打球が一塁ベースに当たる不運な安打となり、二塁走者が生還、3点目を奪われた。続く打者にレフト前ヒットを打たれて2死一、二塁で1番・ウッドにはスプリットをレフトスタンドへ2号スリーラン、1対6とリードを広げられた。

5回は逆転ツーランを打たれた3番・ガルシアをスプリットで空振り三振、続く4番・ライルはスライダーで空振り三振、5番・ウィーマーをショートゴロとこの試合初めて3者凡退で抑えた。

佐々木は5回、90球を投げて、被安打6（2本塁打）、奪三振5、四死球3、失点6（自責点6）。失点は全て2死からと踏ん張り切れず、試合を作れなかった。