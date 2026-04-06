ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア2』が、2026年4月15日（水）よりで見放題独占配信されることが決定した。あわせて、日本での配信開始を記念した特別予告も解禁されている。

『ズートピア2』は、2016年の『ズートピア』の待望の続編として2025年冬に劇場公開され、世界中でアニメーション史に残る大ヒットを記録した話題作だ。全世界ではアニメーション映画史上No.1のオープニング成績を記録し、全世界興行収入は18億6,664万ドルに到達。ディズニー・アニメーション作品として史上最高の記録を打ち立て、全世界歴代興行収入ランキングでも9位にランクインした。

日本でもその勢いは圧倒的だった。4月2日時点で国内興行収入157億268万円、動員1,180万7,677人を記録。洋画としては『アナと雪の女王』以来となる国内興収150億円突破を果たしており、まさに記録的な大ヒットとなった。ジュディとニックのバディとしての絆、笑いとスリルの応酬、そして“もふもふなのに深い”テーマ性が、多くの観客の心をつかんだ。

物語の舞台は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市ズートピア。頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋だが根はやさしいキツネのニックは、捜査官バディとして事件に挑んでいた。そんなある日、ズートピアには存在しないはずのヘビ、ゲイリーが出現したことで事態は一変する。なぜこの街には哺乳類しかいないのか、そしてヘビたちはなぜ姿を消したのか。ズートピア誕生の裏に隠された最大の謎が明らかになっていく。

すでに配信が始まっている一部地域では、開始から7日間で全世界視聴回数3,200万回を記録し、ディズニープラス映画部門で初週1位を獲得。さらに『ズートピア』『ズートピア＋』『ズートピア2』の3作品合計では、これまでに全世界で8億8,500万時間以上視聴されており、劇場だけでなく配信でもシリーズ人気の強さを証明している。

劇場で複数回鑑賞したファンにとっても、配信開始は朗報だ。一度観ただけでは拾いきれない小ネタや伏線、世界観の作り込みを、自宅で好きなだけ堪能できるようになる。あの感動と興奮を“ZOOっと”楽しめる日が、いよいよやってくる。

『ズートピア2』は、2026年4月15日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信。