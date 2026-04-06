◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、逆転勝ちで3連勝を飾った。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は3回に先制点となる中越え2号ソロに8回には勝ち越しの左犠飛を放つなど、4打数2安打2打点。先発の佐々木朗希投手（24）は5回、90球を投げ5安打6失点と打ち込まれるなど課題を残した。

佐々木朗希の中5日のマウンドは、雨の影響で当初の試合開始時間から約2時間9分遅れの現地時間午後3時44分でのプレーボールとなった。難しい調整となった。初回は先頭のウッドを1球で三ゴロに打ち取ると、続くヌネスには打ち取った当たりの球が二塁後方にポトリと落ちる安打で出塁を許したが、ガルシアを左飛、ライルを一ゴロに抑えた。ガルシア、ライルともにカットボールで打ち取った。

大谷の先制ソロで援護をもらった直後の3回だった。2死一塁の場面でガルシアに対して1ボール1ストライクからの3球目の96.5マイル（約155.3マイル）の直球を中堅右に運ばれ、逆転を許した。4回には2死二塁からルイスの打球は一塁線上に転がり、ベースに当たって大きく跳ねる不運な当たりが二塁内野安打となって3点目を失うと、さらに2死一、二塁からウッドに真ん中に入ったスプリットを中越えへ運ばれた。

3回、4回の本塁打はいずれも四球を出して打たれたものだった。最速は98.7マイル（約158.8キロ）にとどまった。打線が終盤に逆転して敗戦投手とはならなかったが、厳しい結果となった。