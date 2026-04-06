◇ナ・リーグ メッツ5―2ジャイアンツ（2026年4月5日 サンフランシスコ）

メッツの千賀滉大投手（33）が5日（日本時間6日）、敵地でのジャイアンツ戦に登板。5回2/3を投げ5安打2失点、5者連続を含む7奪三振の力投を見せた。相手にリードを許した状態で降板したため、今季初勝利はならなかったが、8回に味方が逆転。チームは今季初の3連勝となった。

序盤は奪三振ショーで力を見せつけた。初回、先頭のアダメスに対し、フルカウントから低めフォークボールを投球。一度はボールと判定されたが、ABSチャレンジによってストライクに判定は変更された。この日最初の三振を奪うと、2死一塁からは4番・ディバースを代名詞の“お化けフォーク”で空振り三振。初回に2つの三振を奪い、リズムをつかんだ。

圧巻は2回だ。先頭のラモスをフォークボールで空振り三振に仕留めると、続く李政厚（イ・ジョンフ）は96.8マイル（約155.8キロ）直球で見逃し三振。7番・エンカーナシオンもこの日最速の97.6マイル（約157.0キロ）直球で空振り三振に仕留めた。3回先頭のベイダーも空振り三振で、初回2死のディバースから5者連続三振。序盤は相手打線を力でねじ伏せた。

6回、先頭のベイリーを遊撃内野安打で出塁させると1死後、二盗を許し、この日初めて得点圏に走者を背負った。2死にはこぎ着けたが、チャプマンに左翼線への同点二塁打を浴び、続くディバースに中前への勝ち越し打を許し、交代を告げられた。

打線は1―2の8回に1死からの5連打で一挙4点を奪い、逆転に成功。リードを守り切り、3連勝を決めた。

千賀は22年オフに5年総額7500万ドル（約99億円、当時）の大型契約でメッツに入団。契約初年度の23年は166回1/3を投げ、12勝7敗、防御率2.98の好成績を残した。翌24年は度重なる故障で1試合の登板にとどまり、昨季は順調に開幕を迎えたが、6月に右太腿裏を痛め戦線離脱。7月に復帰を果たしたが調子が上がらず、9月にマイナー降格も経験した。最終的には22試合で7勝6敗、防御率3・02だった。

今季初登板となった3月31日（日本時間4月1日）のカージナルス戦では敗戦投手とはなったものの、6回4安打2失点と力投。最速99.2マイル（約159.6キロ）直球を軸に、代名詞の“お化けフォーク”など変化球も駆使し、9つの三振を奪った。2試合連続の好投。完全復活を証明する内容だった。