大谷の40試合連続出塁は日本人2位タイ

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。4打数2安打2打点で打率.273。佐々木朗希投手は日米通じて自己ワースト6失点。チームは最大5点差をひっくり返し、今季2度目の同一カード3連勝を飾った。

打った瞬間だった。大谷は元巨人グリフィンの低めカットボールを捉え、バックスクリーンへ先制の2号ソロを運んだ。飛距離は438フィート（約133.5メートル）、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、角度26度で、メジャー30球団の本拠地すべてで本塁打となる特大弾だった。

この一発で自己最長を更新する40試合連続出塁。2004年イチローに並んで日本人2位タイに。なお、日本人歴代1位はイチローが2009年に記録した43試合連続出塁となっている。

5回1死から右翼線二塁打を放ち、3試合連続マルチ安打を記録した。最大5点ビハインドから同点に追いついた8回1死一、三塁では右腕ビーターから勝ち越しの左犠飛を放った。初回先頭は空振り三振、7回先頭は一ゴロだった。

この日は雨の影響で試合開始が2時間9分遅延した一戦だった。先発の佐々木朗希は3回、ガルシアJr.に右中間へ逆転2ランを浴びると、4回はルイーズのゴロが一塁ベースに直撃。二塁適時内野安打となった。さらに、ウッドには中越え3ランを被弾。5回90球（ストライク57球）を投げ、5奪三振3四球、5安打6失点だったが、2敗目を回避した。

チームは5点を追う6回にラッシングの右越え1号2ランで反撃を開始。8回にはエスピナルの中前2点打、代打・タッカーの一ゴロの間に同点に追いついた。大谷の勝ち越し犠飛につなげ、1イニング4得点で逆転勝ちした。

6日（同7日）から敵地・ブルージェイズ3連戦に臨む。7日（同8日）は山本由伸投手が先発し、大谷が8日（同9日）に先発マウンドへ上がる。（Full-Count編集部）