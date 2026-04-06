◆米大リーグ ロッキーズ４―１フィリーズ（５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が５日（日本時間６日）、本拠でのフィリーズ戦で今季２試合目の先発登板。６回を投げて１本塁打を含む４安打１四球１失点で今季初勝利を挙げた。防御率は１・６９。

「本当に気候も投げやすくて、最高の登板になりました」と菅野は充実した表情。「素直にうれしいですけど、本当にまだ始まったばかりですし、長丁場の１年なので。一喜一憂せずに、しっかりまた次に向けて準備できたらなと思います」と話した。

打者天国と言われる本拠での初登板。自軍が２本塁打などで初回に３点を先取した。２回に６番ガルシアにフルカウントからの６球目、外角のスイーパーを右中間に運ばれた。５回にモニアクの２号ソロでさらに１点の援護を得て６回も続投。３者凡退とし、この回限りでマウンドを譲った。

強打のフィリーズが相手だったが、ターナー、シュワバー、ハーパーの主軸に対して計８打数１安打１四球と封じた。３―１の５回２死二、三塁で、昨季本塁打＆打点の２冠王シュワバーを中飛に打ち取った場面については「正直、四球だけは絶対に嫌だった。あそこでホームランを打たれても仕方ないと思っていましたし、とにかくゾーンに入れて、今日一番いいボールをしっかり投げ込むというところで、スライダーを続けました」。ＭＬＢ公式でスイーパー、スイーパー、カットボール、スイーパーと判別された勝負の打席を振り返った。

今季初登板となった敵地でのブルージェイズ戦では、２安打１失点ながら５回途中で降板となって悔しい思いをしていた。空気が薄い当地での初登板だったが菅野は「特別まだ１試合なので感じたことはないです。でも変化球の独特の動きだったり、自分の持ち味を味方につけることもできるので、そういうプラスの面だけを考えて投げました」とベテランらしいマウンドさばきで昨季ナ・リーグ東地区王者を相手に堂々の投球を披露した。