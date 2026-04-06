２月末に足を骨折した影響で４月の大阪松竹座公演を休演している歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（５）の最新ショットが公開された。

３月２９日の更新で、出演予定だった「御名残四月大歌舞伎」（大阪松竹座・３〜２６日）を体調不良のため休演することを報告していた中村獅童の長男・中村陽喜（はるき、８）と弟・夏幹の２人のインスタグラムが４日までに更新。「四月松竹座さよなら公演、無事に初日を迎えることができました。お客様の拍手がとても励みになったようで、お稽古よりも、さらに気合をいれてお芝居と踊りができたとのことです」と記し、楽屋での陽喜と夏幹のショットが投稿された。

「夏幹の代役で、三演目に出演することになった陽喜ですが、嫌な顔ひとつせず、稽古にも励み、しっかりとお役に向き合うことができ、成長を感じた日々でした。陽喜と夏幹にとっては、最初で最後の松竹座での舞台となりますが 何十年経っても鮮やかに思い出せるような充実したしたひと月を過ごしてもらいたいと思っています」と報告。

「夏幹は、しばらく楽屋でのお手伝いをしながらリハビリです！二人とも頑張れー」と、休演しているものの、楽屋で兄に寄り添って元気に過ごす夏幹の様子を公開した。

この投稿には「二人とも頑張れー」「優しくて頼りになる陽喜お兄ちゃん」「なっちゃん、リハビリ大変だけど頑張れ」「仲良し兄弟素敵」「仲良しで微笑ましい」「２人くっついてる姿かわいい」「胸が熱くなりました」「代役に一生懸命向き合うはるくん。本当にかっこよくて自慢のお兄ちゃん」などのコメントが寄せられた。