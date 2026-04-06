今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月6日（月）〜4月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、やることが多くなりそうですが、焦らず落ち着いて行動すればうまくいきそう。自分のペースで進めなかったとしても、落ち込まないようにしましょう。久し振りに友人とお茶をするなど、ちょっとした気分転換をするといいかも。恋愛面は、気になっていた相手と話が弾みそう。積極的に連絡先を交換してみて。
★ワンポイントアドバイス★
古くなったカバンや財布などを買い替えると◎ 持っているだけでやる気が湧くようなアイテムを探してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、やることが多くなりそうですが、焦らず落ち着いて行動すればうまくいきそう。自分のペースで進めなかったとしても、落ち込まないようにしましょう。久し振りに友人とお茶をするなど、ちょっとした気分転換をするといいかも。恋愛面は、気になっていた相手と話が弾みそう。積極的に連絡先を交換してみて。
古くなったカバンや財布などを買い替えると◎ 持っているだけでやる気が湧くようなアイテムを探してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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