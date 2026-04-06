【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／鈴鹿サーキット）

【映像】一瞬の隙をつく衝撃オーバーテイク（実際の様子）

ホンダの若獅子がついに覚醒。日本一速い男を決めるスーパーフォーミュラの舞台で開幕2連勝で鮮烈なインパクトを残したが、特に開幕戦では大雨でほぼSC先導の中、僅かなチャンスをモノにするオーバーテイクで同じくホンダ勢でF1リザーブの岩佐を抜き去ってみせた。

岩佐歩夢（TEAM MUGEN）のポールポジションスタートから幕が開けた第1戦。雨の影響でセーフティーカー（SC）先導が続き、一時は赤旗で中断になるという波乱の展開となった。

このままレースは大きな展開なく進行するかと思われたが、SCが19周目にピットインし、レースが再開になった20周目。ホームストレートで、岩佐の後ろから機をうかがっていた2番手で同じくホンダ勢の太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、一時的にエンジン出力を上げるオーバーテイクシステム（OTS）を使用して、岩佐に並びかけ、1コーナーでインに飛び込んだ。そのまま前に抜け出して、一気に1番手を奪取。

そして、その周にJuju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）がコースアウトを喫し、再度SCが導入されると、そのままSC先導でレースは終了となった。太田は、たった1周のチャンスをモノにし、見事、開幕戦優勝を掴み取った。太田は続く5日に行われた第2戦でも勝利し、ホンダのお膝元で開幕2連勝。若き新たなエースがチャンピオンシップをリードしている。

太田の目の覚めるようなオーバーテイクに、解説の大草りきも「狙ってましたね」とコメント。視聴者も「マジかよw」「とんでもスプリントぉ！」「格之進凄すぎる」「うまい」「太田！」「これは上手い」と大いに盛り上がった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）