◇インターリーグ ガーディアンズ ― カブス（2026年4月5日 クリーブランド）

カブスの今永昇太投手（32）が5日（日本時間6日）、敵地ガーディアンズ戦で今季2度目の先発。5回0/3を3安打1四球4三振1失点で交代し、勝ち負けはつかなかった。

当初は4日（同5日）のガーディアンズ戦で先発予定も悪天候で中止。この日がダブルヘッダーとなり、今永は第2試合に“スライド”となっていた。

初回は3者凡退に抑えたものの、先頭打者クワンに10球粘られるなど25球を費やした。2回は先頭の4番・フライに左前打を許したが、今季5本塁打の5番・デローターを二飛など後続を打ち取った。カブスは3回、7番・ショーの1号ソロで先制。今永はその裏も3者凡退に抑えた。

4回は2死からフライにこの試合初の四球を与えるも、デローターを外角への92.8マイル（約149.3キロ）直球で見逃し三振。5回は2死から8番・ヘッジズに左翼線二塁打を浴びたが、9番・ロッキオを92.8マイルの直球で空振り三振に仕留めた。

カブスは6回、6番・スワンソンの1号2ランが飛び出して3―0。今永はその裏、先頭のクワンに一塁線を破られる二塁打を打たれたところで球数が92球となり、マウンドを降りた。2番手の右腕ブラウンが1死一、二塁から代打・ケイファスの右前適時打、デローターの中犠飛、2死一、二塁からアリアスの中前適時打で追いつかれ、今永の勝利投手の権利が消滅した。

今季初登板初先発だった3月29日（同30日）のナショナルズ戦では5回0/3を6安打2四球7三振4失点で敗戦投手。初回2死一、二塁でウィーマーにスプリットを捉えられて先制3ランを浴び、その後立ち直ったものの6回の先頭打者に四球を与えて降板していた。