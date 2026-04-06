石橋静河「『ここから始まるんだ』と幸せを感じています」 次期朝ドラ『ブラッサム』がクランクイン！
石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）の撮影がスタート。石橋からコメントが到着した。
【写真】岩国ロケに先立ち、主人公・葉野珠のモデルである山口県岩国市出身の作家・宇野千代の生家を訪れた石橋静河
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。小説を書きたいという幼き頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せていく主人公・葉野珠の姿を活写する。
3月17日にNHK大阪放送局のスタジオで撮影が開始され、主演の石橋も同スタジオで25日にクランクイン。4月2日、舞台地・山口県岩国市でのロケ終了後に石橋が取材に応じた。
岩国市を訪れた石橋は、「本当に桜が美しくて……。桜が満開のときに岩国に来ることができて嬉しいです。春霞の優しい光と、桜がふわーっと舞い散る幻想的な景色のなか、撮影をスタートすることができました。私はクランクインして1週間くらいなのでまだ緊張しているのですが、宇野千代さんが生まれ育った故郷である美しい岩国で、改めて深呼吸して『ここから始まるんだ』と幸せを感じています」とコメント。
「今回のロケでは、多くの地元の方がボランティア、エキストラとして撮影に協力してくださり、錦帯橋の撮影でも、優しく朗らかに撮影を見守ってくださいました。きっとこの作品は多くの方に愛されるドラマになるんだろうなということを感じる、とても良いロケでした」と、岩国での撮影を振り返った。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合ほかにて今秋放送開始。
【写真】岩国ロケに先立ち、主人公・葉野珠のモデルである山口県岩国市出身の作家・宇野千代の生家を訪れた石橋静河
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。小説を書きたいという幼き頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せていく主人公・葉野珠の姿を活写する。
岩国市を訪れた石橋は、「本当に桜が美しくて……。桜が満開のときに岩国に来ることができて嬉しいです。春霞の優しい光と、桜がふわーっと舞い散る幻想的な景色のなか、撮影をスタートすることができました。私はクランクインして1週間くらいなのでまだ緊張しているのですが、宇野千代さんが生まれ育った故郷である美しい岩国で、改めて深呼吸して『ここから始まるんだ』と幸せを感じています」とコメント。
「今回のロケでは、多くの地元の方がボランティア、エキストラとして撮影に協力してくださり、錦帯橋の撮影でも、優しく朗らかに撮影を見守ってくださいました。きっとこの作品は多くの方に愛されるドラマになるんだろうなということを感じる、とても良いロケでした」と、岩国での撮影を振り返った。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合ほかにて今秋放送開始。