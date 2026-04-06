佐藤勝利、現場でのあだ名は「ぼみぼみ」 井ノ原快彦を“イノッチ呼び”も「めちゃくちゃぎこちない（笑）」
timeleszの佐藤勝利が、土屋太鳳とダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』の制作発表記者会見に出席。「本当に仲が良い」という現場の雰囲気を語った。
【写真】佐藤勝利、土屋太鳳、井ノ原快彦ら「移動捜査課」メンバーが集結！
君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマ。会見には、そんな捜査本部「警視庁関東管区警察局移動捜査課」のメンバーが集結。佐藤と土屋のほか、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、井ノ原快彦が出席し、全員が口をそろえて「この現場は本当に仲が良い！」と雰囲気の良さを伝えた。
“ボーダレス”とタイトルに付いているように、距離感の線を越えて仲良くしようと「初日から“あだ名を付けよう”となって、お互いそのあだ名で呼び合っていました」と明かした佐藤。井ノ原はおなじみ「イノッチ」、横田は名前から取って「栄ちゃん」、優香は本名から「ひろちゃん」、田中は名前と役名から「こうちゃん」、土屋はそのまま「太鳳ちゃん」、佐藤は役名の“蕾”から「ぼみぼみ」と呼ばれていたのだとか。
しかし、やはり北大路には恐れ多くて誰もあだ名を付けられなかったようで、せっかくなので会見の場で付けてみることに。代表して佐藤が「“メカじい”という役名からちなんで、“メカにい”はどうでしょう？」と少し配慮したものを提案すると、北大路は「もう83歳だから。役名と同じメカじいで良いよ（笑）」とフォローし、役と同一のあだ名に決まった。
佐藤は事務所の先輩である井ノ原のことを「イノッチ」と呼ぶのも遠慮していたそうで、井ノ原が「勝利の“イノッチ”はめちゃくちゃぎこちなかった（笑）」と明かして記者の笑いを誘う場面も。
一方、そんな佐藤は、田中にだけは遠慮なしに接し、時には“説教”することもあったという。それほど仲が良い理由は、田中がtimeleszの大ファンだから。『timelesz project』を見ていたそうで、佐藤本人に「あそこが良かった！」と感想を伝えてくれるそう。さらに、横田も佐藤との共演が決まってから『タイプロ』を見て「“見なければよかった”と思うくらい、好きになっちゃった（笑）」と好きをアピールしていた。
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、テレビ朝日系にて4月8日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】佐藤勝利、土屋太鳳、井ノ原快彦ら「移動捜査課」メンバーが集結！
君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした、かつてない刑事ドラマ。会見には、そんな捜査本部「警視庁関東管区警察局移動捜査課」のメンバーが集結。佐藤と土屋のほか、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、井ノ原快彦が出席し、全員が口をそろえて「この現場は本当に仲が良い！」と雰囲気の良さを伝えた。
しかし、やはり北大路には恐れ多くて誰もあだ名を付けられなかったようで、せっかくなので会見の場で付けてみることに。代表して佐藤が「“メカじい”という役名からちなんで、“メカにい”はどうでしょう？」と少し配慮したものを提案すると、北大路は「もう83歳だから。役名と同じメカじいで良いよ（笑）」とフォローし、役と同一のあだ名に決まった。
佐藤は事務所の先輩である井ノ原のことを「イノッチ」と呼ぶのも遠慮していたそうで、井ノ原が「勝利の“イノッチ”はめちゃくちゃぎこちなかった（笑）」と明かして記者の笑いを誘う場面も。
一方、そんな佐藤は、田中にだけは遠慮なしに接し、時には“説教”することもあったという。それほど仲が良い理由は、田中がtimeleszの大ファンだから。『timelesz project』を見ていたそうで、佐藤本人に「あそこが良かった！」と感想を伝えてくれるそう。さらに、横田も佐藤との共演が決まってから『タイプロ』を見て「“見なければよかった”と思うくらい、好きになっちゃった（笑）」と好きをアピールしていた。
ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、テレビ朝日系にて4月8日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。