佐藤勝利、現場でのあだ名は「ぼみぼみ」 井ノ原快彦を“イノッチ呼び”も「めちゃくちゃぎこちない（笑）」

佐藤勝利、現場でのあだ名は「ぼみぼみ」 井ノ原快彦を“イノッチ呼び”も「めちゃくちゃぎこちない（笑）」