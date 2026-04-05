ワイズが日本発「フラワーマウンテン」とのコラボシューズ第2弾を発売　単色・異素材で奥行きを表現

「ワイズ（Y’s）」が、日本発のフットウェアブランド「フラワーマウンテン（Flower MOUNTAIN）」とのコラボレーションシューズ第2弾を発売する。4月15日から国内のワイズ全店と公式オンラインストアで取り扱う。一般発売に先駆け、4月8日から12日まで公式オンラインストアで予約を受け付けるほか、4月8日から14日まで伊勢丹新宿店に出店するポップアップストアで先行販売する。

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新作は、昨年発売したコラボシューズ第1弾を踏襲し、フラワーマウンテンの人気モデル「PUMA PUNKU」をベースに製作。多色使いが特徴のオリジナルとは異なる単色のカラーリングを採用し、シュリンクレザー、ヘアオン、ナイロンといった異素材を組み合わせることで質感と色みの奥行きを表現した。前回のコラボと比べ、ヒールのサイズ調整域を広げることでより安定したフィット感を追求。アッパー全体に元々入っていたパンチング穴を省き、紐先とヒールの素材や仕様を変更した。アッパーの中央には両者のダブルネーム、サイドにはワイズのロゴの織りネームを配置。カラーはブルーとブラックの2色展開で、サイズは22.5〜27.5cmを用意する。価格は4万6200円。

■ワイズ：公式オンラインストア

■Y's POP-up Store

期間：2026年4月8日（水）〜14日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館2階 ザ・ステージ#2

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00〜20:00