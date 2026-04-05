＜速報＞米女子の最終ラウンド開幕 逆転V狙う山下美夢有は早朝ティオフ
＜アラムコ選手権 最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子ツアー新規大会の最終ラウンドが開幕した。日本時間午後11時5分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。
【写真】健康的な小麦色 JK時代の原英莉花
日本勢トップのトータル3アンダー・3位タイにつける山下美夢有は、翌午前4時55分にティオフ。ツアー2勝目を狙い、首位との4打差を追走する。トータル2オーバー・8位の畑岡奈紗は午前4時35分、9位タイの原英莉花は同4時25分にスタートする。今大会の賞金総額は400万ドル（約6億3700万円）。優勝者には60万ドル（約9500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
〈連続写真〉ダウンとフォローの軌道がそろっている 山下のオンプレーンスイング
平場では6年ぶり…3日目終了時点でアンダーパー“5人” 日本勢がトップ10に4人
渋野日向子が4月「富士フイルム・スタジオアリス」に出場 日本ツアー今季初参戦
国内女子ヤマハレディース 最終結果
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