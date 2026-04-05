エールディヴィジ 25/26 第29節 ヘーレンフェイン vs ヘラクレス・アルメロ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第29節 ヘーレンフェインとヘラクレス・アルメロの試合が、4月5日21:30にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。
ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、トーマス・ブランズ（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。
21分に試合が動く。ヘラクレス・アルメロのマリオ・エンゲルス（FW）がゴールを決めてヘラクレス・アルメロが先制。
しかし、35分ヘーレンフェインが同点に追いつく。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
さらに45+5分ヘーレンフェインが逆転。ラッセ・ノルダス（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。
ここで前半が終了。2-1とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。
ヘラクレス・アルメロは後半の頭から選手交代。レキンチオ・ゼフイク（FW）からトリスタン・ファンヒルスト（FW）に交代した。
47分ヘーレンフェインが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-1。さらにリードを広げる。
さらに51分ヘーレンフェインが追加点。マクサンス・リベラ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ヘーレンフェインが4-1で勝利した。
なお、ヘラクレス・アルメロは45+3分にミメイルヘル・ベニタ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-04-05 23:40:29 更新