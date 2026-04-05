日向坂46が5日、聖地とされる横浜スタジアムで周年記念ライブ「7回目のひな誕祭」を開催した。初の生バンドによる公演で、迫力満点のパフォーマンスを届けた。

小坂菜緒の指揮で、ファンファーレの音に合わせてメンバーが登場。「世界にはThank you！が溢れている」で幕を開けると、「君しか勝たん」や「アザトカワイイ」などを浜風に乗せて爽快に歌い上げた。中盤にも再び小坂が指揮をとると、メンバーも楽器を演奏した後、「ドレミソラシド」を披露。上村ひなの（21）は「7回目のお誕生日に、ここにいるみんなで心の中で手をつなぎませんか？心がつながったら、きっと不可能なことはないような気がします」と音楽を通じた絆を訴え、ファンと「君と生きる」を合唱した。

キャプテンの郄橋未来虹（22）は「7年間、いろんな物語がありましたが、どんな空模様でも、どんな場所でも、私たちとおひさま（ファンの総称）の皆さんが出会えば、そこには最高の景色が広がっているんだなと、この2日間実感しました」とファンに感謝の思いを伝えた。

ダブルアンコールでは、ダブルアンコールでは、5月20日に新シングル「Kind of love」を発売することが大ビジョンで発表された。合わせて選抜メンバーも登場し、藤嶌果歩（19）が初の単独センターを務めることが明らかとなった。この日ステージで早速初披露すると、大歓声が巻き起こっていた。