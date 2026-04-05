◆米大リーグ ナショナルズ―ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースの金慧成内野手（２７）が５日（日本時間６日）、マイナーからチームに合流した。

ドジャースでは、ベッツが右腰の痛みを訴える緊急事態が起きた。前日４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦の初回に四球で出塁。フリーマンの右中間への２点適時二塁打で一塁から一気に生還したが、その際に右腰を痛めて１回裏の守備につかず途中交代。右腰を痛めたと発表され、ロバーツ監督は試合後に磁気共鳴画像検査（ＭＲＩ）を受けることを明かし「重症ではないと思う。明日（５日＝同６日）はプレーしないだろう。ＭＲＩの結果次第だけど、今後数日は試合に出られないと思う。チームにとって大きな存在。長期離脱にならないことを願っている」と明かしていた。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）には韓国代表で出場した金慧成。オープン戦では、打率４割７厘の好成績を残すも、チーム事情もあってマイナーで開幕を迎えることになった。傘下マイナー３Ａでは、６試合に出場して２６打数９安打の打率３割４分６厘と好調を維持していた。米１年目だった昨季はメジャーで７１試合に出場。３本塁打、１３盗塁をマークし、打率も２割８分だった。

３連戦最終戦となるこの日の敵地・ナショナルズ戦では、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン入り。２試合ぶりの本塁打、日本人記録にあと「４」と迫っている３９試合連続出塁の記録更新に期待がかかる。先発のマウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季初勝利を狙う。ナショナルズの先発は、昨年まで巨人でプレーしていたフォスター・グリフィン投手（３０）。