emmi×PUMA新作スニーカー♡トレンド感たっぷり限定モデル

スポーティなのに女性らしさも楽しめる注目コラボ♡emmiとPUMAがタッグを組んだ別注スニーカーが登場しました。軽やかな履き心地とトレンド感のあるデザインで、日常コーデにも取り入れやすい一足。春夏のおしゃれをアップデートしたい方にぴったりのアイテムです♪

別注ならではの特別デザイン



今回の「H-STREET」は、2000年代のランニングスパイクをベースにしたモデル。

ブラウン×ピンクの配色に、光沢感のあるメッシュ素材やラメディテールをプラスし、スポーティさの中にフェミニンな要素を取り入れています。

dazzlin×多田梨音♡上品トラッドな春コラボスタイル登場

軽やかで快適な履き心地



薄型シルエットと軽量なアッパーで、長時間履いても快適。クッション性のあるEVAミッドソールが足への負担を軽減し、日常使いにもぴったりです。

さらに2種類のシューレースが付属し、コーデに合わせてアレンジを楽しめます。

商品情報＆展開



【emmi×PUMA】H-STREET



価格：13,200円（税込）

サイズ：23.0～25.5cm

オンライン予約：2026年4月3日～

店舗先行：4月13日～、4月29日～

全国販売：5月6日～

限定イベント「WELLNESS STYLE LAB」では、別注アイテムやカスタマイズ企画も実施されます。

春夏コーデを格上げ♡



emmiとPUMAのコラボスニーカーは、履くだけで今っぽさを演出できる優秀アイテム♡カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、コーデの幅がぐっと広がります。

お気に入りの一足で、春夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてくださいね♪