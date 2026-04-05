emmi×PUMA新作スニーカー♡トレンド感たっぷり限定モデル
スポーティなのに女性らしさも楽しめる注目コラボ♡emmiとPUMAがタッグを組んだ別注スニーカーが登場しました。軽やかな履き心地とトレンド感のあるデザインで、日常コーデにも取り入れやすい一足。春夏のおしゃれをアップデートしたい方にぴったりのアイテムです♪
別注ならではの特別デザイン
今回の「H-STREET」は、2000年代のランニングスパイクをベースにしたモデル。
ブラウン×ピンクの配色に、光沢感のあるメッシュ素材やラメディテールをプラスし、スポーティさの中にフェミニンな要素を取り入れています。
dazzlin×多田梨音♡上品トラッドな春コラボスタイル登場
軽やかで快適な履き心地
薄型シルエットと軽量なアッパーで、長時間履いても快適。クッション性のあるEVAミッドソールが足への負担を軽減し、日常使いにもぴったりです。
さらに2種類のシューレースが付属し、コーデに合わせてアレンジを楽しめます。
商品情報＆展開
【emmi×PUMA】H-STREET
価格：13,200円（税込）
サイズ：23.0～25.5cm
オンライン予約：2026年4月3日～
店舗先行：4月13日～、4月29日～
全国販売：5月6日～
限定イベント「WELLNESS STYLE LAB」では、別注アイテムやカスタマイズ企画も実施されます。
春夏コーデを格上げ♡
emmiとPUMAのコラボスニーカーは、履くだけで今っぽさを演出できる優秀アイテム♡カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、コーデの幅がぐっと広がります。
お気に入りの一足で、春夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてくださいね♪