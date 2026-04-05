米国のトランプ大統領がイランのエネルギー施設に攻撃を開始するとした期限が迫る中、イラン軍中央司令部のアリ・アブドラヒ司令官は４日、攻撃があればイスラエルや近隣諸国のインフラ（社会基盤）を総攻撃する方針を表明した。

既にイラン各地の電力・エネルギー施設が空爆され、前哨戦の様相を呈している。（国際部 吉形祐司）

アブドラヒ氏は、米イスラエルがイランのインフラを攻撃した場合、「地獄の門が開く」と述べ、イスラエルや米軍基地を抱える近隣諸国の「すべてのインフラ施設が制限なく標的となる」と警告した。

イランは攻撃に対する報復とホルムズ海峡の事実上の封鎖で、世界経済を混乱に陥れている。弾道ミサイルや無人機などの戦力を維持しているとみられ、応酬の激化で経済への影響が深刻化するのは必至だ。

イラン国内では既に３月末以降、首都テヘランや隣接するアルボルズ州などで電力関連の施設が空爆され、停電が起きた。アッバス・アラグチ外相は４日、国連事務総長らに宛てた書簡を公表し、中部ナタンツの核施設や南部ブシェール原子力発電所など、３月に核施設が攻撃された７事例を報告した。ブシェール原発の攻撃は４度に上り、今月４日には１人が死亡した。

イランは報復の手を緩めていない。イスラエル軍が４日に西部マフシャフルの石油化学施設を攻撃したことを受け、５日には近隣諸国を攻撃。クウェートでは２か所の電力・淡水化施設がイランの無人機に攻撃された。バーレーンでも石油関連施設で無人機の攻撃による火災が発生し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビでは、迎撃された飛翔（ひしょう）体の破片で複数の石油化学工場に被害が出た。

イラン側の警戒は、米軍の地上作戦に移っているとみられ、１２歳以上の国民を対象に後方支援の志願者募集を開始した。アミール・ハタミ軍司令官は２日、各部隊の司令官に監視の強化を指示し、地上作戦の動きがあれば「一人たりとも生かしておくな」と命じた。