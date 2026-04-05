上田綺世と渡辺剛はフル出場も…2位フェイエノールトはスコアレス、PSVのリーグ3連覇が確定
[4.5 エールディビジ第29節 フォレンダム 0-0 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは5日に第29節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でフォレンダムと対戦し、0-0でドロー。日本代表活動から帰還した上田と渡辺は揃ってフル出場した。
2位のフェイエノールトは引き分け以下で終わると、首位PSVの優勝が決定。序盤から攻め立てるも、先制点は奪えず。上田は最前線でボールを待つが、パスは届かなかった。
前半を0-0で折り返すと、上田は後半3分に決定機。相手のマークをはがしながらドリブルで強引に進み、左足シュートを放つ。ボールの芯を捉えた豪快な弾道は、惜しくもゴール右外に外れた。
試合終了間際には右サイドのクロスに上田がヘディングシュートで合わせる。ゴール左隅を狙ったボールは惜しくもセーブされた。
残り時間でスコアが動くことはなく、スコアレスのまま試合終了。この結果、5試合を残してPSVの3連覇が確定した。
オランダ・エールディビジは5日に第29節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でフォレンダムと対戦し、0-0でドロー。日本代表活動から帰還した上田と渡辺は揃ってフル出場した。
2位のフェイエノールトは引き分け以下で終わると、首位PSVの優勝が決定。序盤から攻め立てるも、先制点は奪えず。上田は最前線でボールを待つが、パスは届かなかった。
試合終了間際には右サイドのクロスに上田がヘディングシュートで合わせる。ゴール左隅を狙ったボールは惜しくもセーブされた。
残り時間でスコアが動くことはなく、スコアレスのまま試合終了。この結果、5試合を残してPSVの3連覇が確定した。