◆米大リーグ ナショナルズ―ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日午前２時３５分開始予定）、敵地・ナショナルズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合ぶりの本塁打、日本人記録にあと「４」と迫っている３９試合連続出塁の記録更新に期待がかかる。先発のマウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季初勝利を狙う。

大谷はナショナルズ３連戦の初戦だった３日（同４日）に、元巨人のマイコラスから開幕７試合、２８打席目にしてようやく今季初の本塁打を放った。４日（同５日）も２本の右前安打を放ち、２試合連続安打。開幕からの６試合ではわずか３安打だったとあって、調子は上向き、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「３９」に伸ばし、イチロー（マリナーズ）が２００９年４月２８日〜６月１４日に記録した日本人記録にもあと「４」と迫っている。

ナショナルズの先発はフォスター・グリフィン投手（３０）。昨季までの３年間、巨人でプレーした左腕だ。今季からメジャーに４年ぶりに復帰すると、今季初登板だった３月３０日（同３１日）の敵地・フィリーズ戦では５回５安打２失点の好投を見せて、メジャーではロイヤルズ時代の２０年以来６年ぶりの勝利をつかんだ。大谷との対戦へは「彼は世界一のバッター。抑えられるように一生懸命投げる」と意気込んでいた。

ドジャースの先発は佐々木朗希投手（２４）。オープン戦では防御率１５・５８、４登板８回３分の２で１７四死球と制球力に課題を残して開幕戦を迎えたが、今季初登板だった３月３０日（同３１日）には敗戦投手になったものの５回途中４安打１失点、２四球と最低限試合は作った。すでにドジャースの先発ローテに入っている山本、シーハン、グラスノー、大谷は白星を挙げているだけに、今季初勝利をつかみ取りたいところだ。

前日４日（同５日）に走塁で右腰を痛めて初回で途中交代したベッツはスタメンを外れた。

１（指）大谷、２（遊）ロハス、３（左）Ｔ・ヘルナンデス、４（一）フリーマン、５（中）パヘス、6（右）コール、７（三）エスピナル、８（捕）ラッシング、９（二）フリーランド、投・佐々木