男子テニスの錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が５日、自身のＸ（旧ツイッター）で引退報道を否定した。仏レキップ紙などが今週で引退すると報じたことを受けて「たくさんの偽情報が飛び交っている」と否定。長く練習拠点としてきた米フロリダ州のＩＭＧアカデミーで開催されるツアー下部大会・サラソタオープン（ＯＰ、６日本戦開幕）に出場することを明言し「今週、引退することはない」断言した。

ただ今後については「この件については、近いうちに自分の口からアップデートをお伝えする」とした。現在の世界ランキングは４１７位で、同大会には主催者推薦で本戦出場を予定している。

３６歳の錦織は２２年の左股関節手術から左ひざ、右足首、右肩などと故障が続く。今年１月４日に行われたキャンベラ国際（オーストラリア）予選１回戦で開幕を迎えたが右肩痛で第２セット途中に棄権。予選からの出場を予定していた全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）を欠場した。その後、３月上旬のツアー下部大会のティオンビル・オープン（フランス・ティオンビル）で復帰し、予選を２回勝ち抜いて出場した本戦の２回戦で逆転負け。翌週のツアー下部大会にも出場し１回戦負けしていた。

昨年１２月のスポーツ報知単独インタビューでは、２５年を「テニス人生最大の危機」と表現。何度も負傷とリハビリを繰り返してきたことから、８月に「頭が耐えきれなくなった」と本気で引退を考えたことを吐露。それでも現役続行を決断した理由について「自分の持っている才能を、ここで終わりにするのは、もったいないというのが僕の中に常にある。けがで終わるというのは、一番アスリートがしたくない最悪のシチュエーション。それで終わりたくない」と語っていた。