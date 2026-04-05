◇卓球 ◇Ｗ杯 最終日（５日、中国・マカオ）

男子シングルスで世界ランク８位の１８歳・松島輝空（そら、木下グループ）は準優勝だった。日本勢初制覇を目指し、準決勝で同７位の林ユン儒（台湾）を４―３で破った。１９年大会の張本智和に続いて同日の決勝の舞台に立ち、同１位の王楚欽（中国）に挑んだが、フルゲーム（３―４）の死闘の末に屈し、あと一歩頂点に届かなかった。

世界王者・王とは昨年１０月のアジア選手権団体戦でフルゲームの末に初勝利。ＷＴＴの大会では、これまで１勝４敗だったが、今年３月のＷＴＴチャンピオンズ重慶では４―２で倒していた。第１ゲーム（Ｇ）から接戦となり、松島は客席からのフラッシュが気になるようなしぐさもあったが、集中力を高めた。得意のサーブで９―９に追いつくと、このゲームを１１―９で先取した。

第２Ｇも中盤に追いつくと、ラリーで得意のバックハンドドライブをストレートに打ち抜くなど、力で押した。９―８からはチキータ（台上で球に強い回転をかけるレシーブ）を仕掛けた。両者譲らない展開となったが、１６―１６の場面で王が回り込んでフォアで強打を決めてきた。続いて、松島のストップを王がバックドライブを決めきった。松島は１６―１８で取られ、ゲームカウント１―１になった。

１―２の第４Ｇでは９―９の場面でのラリーでコースを打ち分け、１３―１１で勝ちきった。第５Ｇも接戦となり、１１―８で取って、ゲームカウント３―２とした。しかし王は簡単には勝たせてくれない。第６Ｇを４―１１で取られると、最終Ｇは４―５から松島は果敢にロングサービスを出したが、得点に結びつけられず。相手がチャンピオンシップポイントを握った５―１０から粘って３点差まで迫ったが、最後はフォアでミドルをつかれ、力尽きた。

全日本選手権で連覇した松島は、シンガポール・スマッシュで敗れていた同１０位の張禹珍（チャン・ウジン、韓国）に逆転勝ちして８強入りすると、準々決勝では２４年パリ五輪で銀メダルを獲得したＴ・モーレゴード（スウェーデン）にストレート勝ちして準決勝に進出。世界ツアーで６戦全敗だった相手に初勝利を挙げて、決勝に進んでいた。

五輪、世界選手権に並ぶビッグタイトルを目指す今大会で、これまでは１９年に張本智和が決勝に進んで準優勝。女子では１６年に当時１６歳の平野美宇が日本勢で唯一の栄冠をつかんでいた。