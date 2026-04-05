得点ランク首位独走の上田綺世は好機逸…渡辺剛もフル出場のフェイエノールト、下位と痛恨０−０ドロー。５試合を残してPSVの３連覇が決定

得点ランク首位独走の上田綺世は好機逸…渡辺剛もフル出場のフェイエノールト、下位と痛恨０−０ドロー。５試合を残してPSVの３連覇が決定