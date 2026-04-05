得点ランク首位独走の上田綺世は好機逸…渡辺剛もフル出場のフェイエノールト、下位と痛恨０−０ドロー。５試合を残してPSVの３連覇が決定
４月５日に開催されたオランダリーグ第29節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、14位のフォレンダムと敵地で対戦。日本代表コンビが揃って先発した。
22ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は開始９分、ペナルティエリア内でパスを受けると、反転からシュートを打とうとするが、右足を振り抜く前に相手に潰され、フィニッシュまでは持ち込めない。
42分には上田との連係から、イングランド代表で10番を背負った名手スターリングがシュート。しかし、惜しくも枠の右に外れる。
スコアレスで折り返すと、48分に上田が体勢を崩しながらも左足を振り抜くが、枠を捉えきれない。
１点が遠いなか、81分にはショートコーナーの流れから、渡辺が絶妙なクロス。ファーで反応したスリティはフリーでヘディングシュートを放つが、枠の右へ。ファン・ペルシ監督は唖然とした表情を見せる。
結局、最後までスコアが動かず、０−０のままタイムアップを迎えた。
残留を争う下位と痛恨のドローで終わった結果、残り５節で首位PSVとの勝点差が17となったため、フェイエノールトの逆転優勝の可能性が完全に消滅。PSVの３連覇が決まった。
なお、上田と渡辺はフル出場した。１週間後の次節は、佐野航大と小川航基が所属するNECと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
22ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は開始９分、ペナルティエリア内でパスを受けると、反転からシュートを打とうとするが、右足を振り抜く前に相手に潰され、フィニッシュまでは持ち込めない。
42分には上田との連係から、イングランド代表で10番を背負った名手スターリングがシュート。しかし、惜しくも枠の右に外れる。
１点が遠いなか、81分にはショートコーナーの流れから、渡辺が絶妙なクロス。ファーで反応したスリティはフリーでヘディングシュートを放つが、枠の右へ。ファン・ペルシ監督は唖然とした表情を見せる。
結局、最後までスコアが動かず、０−０のままタイムアップを迎えた。
残留を争う下位と痛恨のドローで終わった結果、残り５節で首位PSVとの勝点差が17となったため、フェイエノールトの逆転優勝の可能性が完全に消滅。PSVの３連覇が決まった。
なお、上田と渡辺はフル出場した。１週間後の次節は、佐野航大と小川航基が所属するNECと相まみえる。
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