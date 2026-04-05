櫻坂46小島凪紗と「マリオテニス フィーバー」をプレイ！絶品！黒毛和牛の名店も：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】櫻坂46小島凪紗と「マリオテニス フィーバー」をプレイ！絶品！黒毛和牛の名店も
4月5日（日）は、ゲストに野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、さや香、脇田（シシガシラ）、小島凪紗（櫻坂46）を迎えて「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
ゲストの野田、井口、番組初登場となる櫻坂46小島と、港区・新橋からスタート！ 小島は「幼稚園の頃からずっとゲームをやっていたので、今日は嬉しいです」と笑顔で話します。
そして、向かったお店の前には、さや香が！ 石井は約半年ぶりの出演です。
一方の新山は13キロも体重が落ちたそうで、「売れまくってるからですよ！ 毎晩、深夜番組で見るでしょ！」とコメント。しかし相方の石井は……
切実な悩みを吐露します。
今回、みんなでお邪魔したのは「肉割烹 牛弁慶」。店内には“社長”の姿も…！？
「僕の店じゃないですよ」と、にこやかに否定する脇田（笑）。
こちらのお店で使用するお肉は、すべて厳選されたA5ランクの黒毛和牛。
看板メニューは、国産・黒毛和牛のサーロインを特製の割り下で煮込んだ「牛鍋」です。
みんなでランチタイムの一番人気「黒毛和牛すき焼き重（上）」をいただきながら、番組初登場、小島の話題に。
テニスが得意で、中学生の時、団体戦で全国大会に出場したことがあるという小島。番組では、小島がテニスをする貴重な動画も。ぜひTVerで確認してください！
番組恒例となった、ゲーム遍歴も紹介します。
お兄さんの影響もあり、幼少期からゲーム漬けだったという小島。小学校の時は、特に「スプラトゥーン」のオンライン対戦にハマっていました。
現在は「Minecraft」に夢中。グループでサーバーを立てて、メンバー・中嶋優月の特訓もしていると話します。
この番組で「マイクラ」と言えば井口ですが、夏に「24時間マイクラ」が再び開催されることを知らされます。「聞いてないですよ…」と井口(笑)。
スタジオでは、「マリオテニス-1 有吉ぃぃeeeee！GP」を開催。
「マリオテニス フィーバー」をプレイし、最強ダブルス決定戦を行います。
優勝者には、豪華トロフィーも！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【動画】櫻坂46小島凪紗と「マリオテニス フィーバー」をプレイ！絶品！黒毛和牛の名店も
4月5日（日）は、ゲストに野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、さや香、脇田（シシガシラ）、小島凪紗（櫻坂46）を迎えて「マリオテニス フィーバー」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
ゲストの野田、井口、番組初登場となる櫻坂46小島と、港区・新橋からスタート！ 小島は「幼稚園の頃からずっとゲームをやっていたので、今日は嬉しいです」と笑顔で話します。
そして、向かったお店の前には、さや香が！ 石井は約半年ぶりの出演です。
一方の新山は13キロも体重が落ちたそうで、「売れまくってるからですよ！ 毎晩、深夜番組で見るでしょ！」とコメント。しかし相方の石井は……
切実な悩みを吐露します。
今回、みんなでお邪魔したのは「肉割烹 牛弁慶」。店内には“社長”の姿も…！？
「僕の店じゃないですよ」と、にこやかに否定する脇田（笑）。
こちらのお店で使用するお肉は、すべて厳選されたA5ランクの黒毛和牛。
看板メニューは、国産・黒毛和牛のサーロインを特製の割り下で煮込んだ「牛鍋」です。
みんなでランチタイムの一番人気「黒毛和牛すき焼き重（上）」をいただきながら、番組初登場、小島の話題に。
テニスが得意で、中学生の時、団体戦で全国大会に出場したことがあるという小島。番組では、小島がテニスをする貴重な動画も。ぜひTVerで確認してください！
番組恒例となった、ゲーム遍歴も紹介します。
お兄さんの影響もあり、幼少期からゲーム漬けだったという小島。小学校の時は、特に「スプラトゥーン」のオンライン対戦にハマっていました。
現在は「Minecraft」に夢中。グループでサーバーを立てて、メンバー・中嶋優月の特訓もしていると話します。
この番組で「マイクラ」と言えば井口ですが、夏に「24時間マイクラ」が再び開催されることを知らされます。「聞いてないですよ…」と井口(笑)。
スタジオでは、「マリオテニス-1 有吉ぃぃeeeee！GP」を開催。
「マリオテニス フィーバー」をプレイし、最強ダブルス決定戦を行います。
優勝者には、豪華トロフィーも！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！