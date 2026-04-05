第1子を妊娠中のみちょぱが、番組内で繰り広げられたヤンキーいじりに対し、未来の母としての自覚をのぞかせながら鋭いツッコミを入れる一幕があった。

【映像】第1子妊娠中・みちょぱの近影

4月5日放送の『ななにー地下ABEMA』では「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP」と題し、かつて暴走族の総長などを務めた伝説の女性たちが集結。現在は洗練された美女へと変貌を遂げた彼女たちの、破天荒な学生時代をクイズ形式で振り返る中、パネラーとして出演していたみちょぱにも火の粉が飛んだ。番組冒頭から稲垣吾郎に「みちょぱは？」と振られ、「地元にたむろしてただけ」と苦笑いしながら否定するも、香取慎吾や天野ひろゆきから「それがヤンキーなんだよ！」と一斉に詰め寄られる展開となった。

さらにクイズ企画では、富山の元総長・しおりさんが20年前に約10万円かけて作ったという、刺繍びっしりの赤い特攻服が登場。みちょぱが見事にその制作費用を的中させ、天野から「みちょぱにプレゼントになります！」と冗談を飛ばされると、すかさず「大丈夫です。私ママになるんだから！（笑）」と一蹴。現在、第1子を授かっている自身の状況を踏まえ、特攻服の譲渡を全力で拒否する姿にスタジオは大きな笑いに包まれた。