「闘う」を掲げる7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」が、7月からキャリア最大規模の全国ツアーに挑む。4日、東京・西武新宿駅前PePe広場で開催したフリーライブ「新宿ジャック」で発表。歌舞伎町のど真ん中から、新たなステージへ踏み出す決意を示した。（推し面取材班）

大雨予報にもかかわらず、ライブ中はほぼ雨が降ることなく進行。メンバーとファンの熱量が天候さえも跳ね返したかのような一日となった。夜公演のMC中、「あちらのビジョンにご注目ください！」の呼びかけとともに大型ビジョンが点灯。映し出されたのは、16都市全17公演にわたる全国ツアー「遷移 -UTSUROI-」開催決定の文字。さらに、今年で6度目となる主催フェス「NEO KASSEN 2026」を、過去最大規模となる12会場に拡大し、8月10日に開催することも発表された。

グループにとって大きな転換点となる今回の発表。その背景にあるのは、3年前の“約束”だ。2023年4月6日、代々木公園野外ステージで辰巳さやかが語っていた。「アメリカから帰ってきたら、絶対に全国ツアーを行う」。激動の時間を経てもなお、消えることのなかった誓いだった。

重大発表に合わせて、歓喜と呼応するかのように雨粒が7人の髪を濡らす。

3年前と同じく辰巳がマイクを握った。「アメリカに行く前から皆様に全国ツアーを開催しますと約束させていただきましたが、なかなか実行できず、悔しい思いやもどかしさ、遠くで応援してくれている皆さんの思いを常に抱えたまま、それでもライブに乗せて届けようとこれまでパフォーマンスを重ねてきました。今回の全国ツアーではたくさんの場所へ行かせていただくので、一人一人に思いが伝わったらうれしいです。過去から今へ、そしてその先へ。私たちも色んな思いを背負って、このNEO JAPONISM全国ツアーに向けて走り出していきます。ぜひ多くの方に来ていただきたいです」。

滝沢ひなのも「こうやって私たちが叶えたいと思う夢が、どれだけ時間がかかっても一つ一つ叶えられて、さらに大きな夢に繋がっていくのは、いつも支えてくれるあなたがいるからです」と感謝した。

全国ツアーは4つのシーズンで構成。来年1月のファイナルまで約半年間のロングランとなる。

【season1】 7/15 東京・Spotify O-WEST、7/18 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO、7/19 神戸・太陽と虎、8/15 宮城・仙台darwin、8/22 千葉・柏PALOOZA、8/30 北海道・小樽GOLDSTONE。

【season2】 9/12 福岡・DRUM LOGOS、9/13 熊本・B.9 V1、9/19 愛知・Electric Lady Land、10/10 沖縄・桜坂セントラル、10/17 大阪・ESAKA MUSE。

【season3】 11/14 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3、11/22 高知・BAY5 SQUARE、11/23 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM、12/6 石川・金沢AZ、12/20 神奈川・F.A.D YOKOHAMA。

【season4.Final】 1/26 東京・Shibuya LOVEZ。

新生ネオジャポとして7年目。1月に本多ともはが新メンバーとして加入し、2月には恵比寿リキッドルームで新体制初のワンマンライブを成功させた。そのステージでは滝沢が日本武道館公演の実現を宣言。グループは悲願へ向けてアクセルを踏み込んだ。

年明けから加速する活動、そして全国ツアーの全貌が示された2026年。7人が全国を熱狂させる準備は、すでに整っている。