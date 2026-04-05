エールディヴィジ 25/26の第29節 イーグルスとズウォレの試合が、4月5日20:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。イーグルスのアスケ・アデルガード（DF）のアシストからステファン・シグルダルソン（FW）がヘディングシュートを決めてイーグルスが先制。

さらに7分イーグルスが追加点。アルフォンス・サンプステッド（DF）のアシストからソーレン・テングステッド（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに15分イーグルスが追加点。アルフォンス・サンプステッド（DF）のアシストからビクトル・エドバルセン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ズウォレは後半の頭から2人が交代。コーエン・コストンス（MF）、トリスタン・ホーイヤ（DF）に代わりニック・フィクトインハー（MF）、オリビエ・アールツセン（DF）がピッチに入る。

56分イーグルスが追加点。ヤコブ・ブレウム（MF）のアシストからアスケ・アデルガード（DF）がゴールで4-0。4点差となる。

62分、イーグルスは同時に2人を交代。ステファン・シグルダルソン（FW）、ソーレン・テングステッド（FW）に代わりエバート・リントルスト（MF）、ジェイデン・スロリー（FW）がピッチに入る。

その直後の63分イーグルスが追加点。エバート・リントルスト（MF）のアシストからマティス・スレイ（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、イーグルスが5-0で勝利した。

なお、ズウォレは36分にコーエン・コストンス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-05 22:50:24 更新