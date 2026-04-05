放送日時：2026年4月5日（日）22:00

ゲスト：梅沢富美男

私の中の、もうひとりのワタシ。：みんなを喜ばせたいワタシ

ゲストは、“下町の玉三郎”とも称される梅沢富美男さん。

大衆演劇の世界で活躍し、女形としても高い人気を誇る一方、バラエティー番組や情報番組でも唯一無二の存在感を放ち続けている。

番組では、俳句以外の仕事は基本的に受けないことで知られる夏井いつき先生からのコメント。

梅沢さんの“男気”あふれる行動に対し、感謝の思いを語った。

さらに、34年連れ添うマネージャーや、梅沢さんが座長を務める梅沢富美男劇団の劇団員たちにもアンケートに答えてもらい、日々の積み重ねによる努力の姿や、舞台裏で見せる素顔が明かされる。

“劇団員が大事”と語る梅沢さんの信念と、人を惹きつけてやまない理由が浮き彫りに。

また、妻・明子さんが登場。

長年連れ添ってきた妻だからこそ知る、梅沢さんの知られざる愛情深い一面が。

2人の愛娘からは、幼い頃の思い出や父への感謝のメッセージが寄せられ、梅沢は「ジーンときた」と本音をのぞかせる。

そんな大切な家族へ向けて、“何があっても私が守ります。ぜひ頼ってください”

“人に喜んでもらうことが好き”と語る梅沢富美男さん。

舞台、劇団員、家族。すべてを大切にし続ける姿から見えてくる、もうひとりのワタシに迫りました。