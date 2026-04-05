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日頃から「なんで？」って思えることが大事だなぁ、と感じさせる発明。

アメリカ・エネルギー省のオークリッジ国立研究所（ORNL）の研究チームが、ペットボトルや繊維などの廃棄されたポリエチレンテレフタレート（PET）を原料に、強力かつ使い直せる新しい接着剤を開発しました。

木材・ガラス・金属・紙・プラスチックといった異なる素材でもくっつき、さらに水中でも極低温でも機能するという、これまでの常識を超えた性能です。研究成果は科学誌『Science Advances』に掲載されています。

この発明がグッとくるのは、機能はもちろんのこと、生まれるに至ったエピソード。海の岩場で波に揉まれ、塩水にさらされているのに、びくともしないムール貝がヒントになったというのです。

素材ごとに接着剤があるけどめんどくさい

私たちの身の回りにある接着剤は、用途ごとに細かく分かれているのがふつうです。工作用の木工ボンドをはじめ、ガラス用、プラスチック用、ゴム用などなど、いろいろあります。

この「素材ごとに接着剤が違う」という現状、正直言って面倒ですよね。それが製造や修理の現場ならなおさらです。

世界の接着剤・シーリング材市場は現在、約870億ドル（日本円で約13兆円）規模。2032年には約1190億ドルに達すると予測されており、常に「もっと便利な接着剤」への需要は相当大きいわけです。

ムール貝の「足」に秘密があった

今回、発明された接着剤のレシピをざっくり紹介してみましょう。専門的なところはなるべく省くので、ほんとうにざっくりです。

大元の材料は飲料のペットボトルや衣類の繊維などに使われる、ありふれた廃PETです。

PETを化学的に見ると、小さな部品（モノマー）がつながった「鎖」の構造をしています。この鎖に「アミン」という化学物質を加え、融けるギリギリの温度まで加熱。すると、アミンが鎖をぶつぶつと切って、PETは「テトラアミン型マクロモノマー」に変わります。

次に、テトラアミン型マクロモノマーに特殊な架橋剤（つなぎ役の分子）を混ぜます。この架橋剤の特徴は、疎水性（水嫌い）と親水性（水好き）という相反する性質を持つこと。

こうしてできた接着樹脂が、今回の発明品。親水性と疎水性の両方を持つため、木材・金属・ガラス・プラスチックなど表面の性質が違う素材にも等しく馴染めます。

この親水性と疎水性の両方を持つというのが、ムール貝の足のタンパク質を参考にしたところ。言わば「ムール貝の足のコピーを化学的に作った」みたいなことですね。

さらに、水中や海中、マイナス100度という極低温環境など、あらゆる環境下で使えるらしいのもすごい。しかも、ライフサイクル分析によれば、市販の接着剤に比べて製造時のエネルギー消費も少ないそう。特許申請も済んでいます。

PET廃棄物からの両親媒性PETマクロモノマーおよび可逆性接着剤の合成図 image: ScienceAdvances

マジックテープみたいに何度も使い回せる

もうひとつ優れたところが、従来の接着剤が一度固まったらおしまいなのに対し、今回のムール貝的接着剤は「可逆的な架橋結合」という仕組みを持っている点。

要はマジックテープみたいなもので、熱を加えると化学結合が「ほどけ」、柔らかくなって剥がせる。冷えると「結合する」。つまり、貼り直しができるんです。

研究チームは、同じ接着剤を10回以上剥がして再接着させる実験を行ないましたが、性能の低下はみられなかったといいます。

接着力の指標となる「せん断強度」も、市販の構造用接着剤の標準値（毎平方メートルあたり7〜10メガパスカル）を上回る水準を維持しています。

今後は、接着強度を意図的に弱く調整することも目指しています。ラベル、付け爪、絆創膏など「優しくはがせる接着」の用途にも応用できるかもしれません。宇宙空間での活用も視野に入っています。

もちろんこの発明に至った研究者はあっぱれなのですが、ムール貝が接着の最適解をとっくに知っていた、というのもやっぱりいい話だなぁと思うわけです。

Source: Oak Ridge National Laboratory, Science Advances