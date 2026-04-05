日向坂４６が５日、横浜スタジアムで「７回目のひな誕祭」を開催した。３月２７日のデビュー記念日をめどに行われる毎年恒例の祭典。４日からの２日間で計約７万人が集結し、この日は全２４曲でファンを魅了した。

日向坂４６の新章を感じさせる３時間を届けた。ステージには初めてバンドチームを招き、生演奏をバックにパフォーマンス。代表曲「ドレミソラシド」などでは、メンバー自ら楽器を手に迫力満点の音を響かせた。客席も負けじとボルテージを最高潮に保ち続け、キャプテンの高橋未来虹は「皆さんの声がめっちゃ届いてました！」と目を丸くした。

昨春、初代キャプテンの佐々木久美ら最後の１期生が卒業したと同時に、５期生１０人が新たに加入。今年１月に発売した最新曲「クリフハンガー」では５期生の大野愛実がセンターに抜てきされるなど、新体制の歩みを進めている。

１年間の成長を見せつけた大野は「前回の『ひな誕祭』は自己紹介のみの参加だったので、パフォーマンスするのは初めて。ありがたいなと思います」と笑顔。エースの小坂菜緒は「毎年、最高を超えていくライブを積み重ねていけることが何よりの幸せです」とかみ締めた。

最後は横浜の夜空に花火が打ち上がり、高橋が「また次、会える場所を作れるように頑張ります」と宣言。「皆さんがワクワクできることをお届けできように、８年目も進んでいきます」。ハッピーオーラ全開で突き進んできた日向坂４６。これからもファンとともに明るく幸せな空間を作っていく。

〇…ダブルアンコールでは、５月２０日に１７枚目シングル「Ｋｉｎｄ ｏｆ ｌｏｖｅ」を発売することを発表し、楽曲を初披露。センターは藤嶌果歩が務める。８月に３期生による東名阪ツアーを開催することも報告。高橋は「めちゃくちゃ暑い夏にしたいなと思っています」と呼び掛けていた。