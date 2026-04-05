1児の母でタレントの板野友美（34）が、高級ブランドを織り交ぜつつも「ママ友社会」を意識した、気合いのランチ会コーディネートを披露した。

【映像】「TPO覚えたんだ！（笑）」板野友美の“ママ友ランチ会コーデ”

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の人気コーナー「明日から使えるママ友マナー講座」に出演した板野。「初めてのママ友ランチ会」というテーマに対し、選んだのはシックな黒のロングワンピースに黒のカーディガンを羽織ったワントーンスタイルだった。

普段の華やかなギャルスタイルとは打って変わり、落ち着いたトーンでまとめた板野。「いつもよりは落ち着いた感じで…フォーマルっぽくしてます」と、TPOを意識したこだわりを語った。

注目を集めたのは、ハイブランドのアイテム。シャネルのチェーンバッグやプラダの厚底ローファーといった憧れブランドで固めつつも、全体を黒で統一することで、派手さを抑えた「お受験ママ」風の品格を漂わせた。これにはMCの峯岸みなみも「なんだ〜！ともちん、豹柄ミニスカートとか期待したよ（笑）」とツッコミ。板野は「そうだよね！（笑）一応ね。ママ友だからね。板野友美の時と、ママの時と（笑）」と成長をアピールし、峯岸は「TPOを覚えたんだ！（笑）」と笑っていた。

マナー講師の諏内えみ氏からは、「最初のランチ会ならこれくらいでよろしい」と一定の評価を得たものの、意外な指摘も。「ウエストラインがたっぷりしすぎていて、少しラフに見えるかも」と、Aラインのワンピースではなく、初対面ではもう少しメリハリのある「キチンと感」が必要だというアドバイスが飛んだ。

板野が「何回目くらいから個性を出してもいいですか？」と食い下がると、先生からは「3回目から」とのお達しがあった。