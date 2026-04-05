4児の母で実業家のMALIA.（43）が、Jリーガーである長男・新保海鈴選手（21）に2人の子供が誕生し、自身がすでに「おばあちゃん」になっていると語り、共演者らから驚きの声が上がった。

【映像】MALIA.と孫2人と23歳長男との写真

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演したMALIA.。4度の結婚と離婚を経験し、現在は三男とドバイで暮らしている彼女だが、スタジオで「長男が結婚して、孫も2人産まれた」とサラリと告白。これにはMCの滝沢眞規子や峯岸みなみも「えぇー！！ 信じられない！」「おばあちゃん！？」と絶叫し、スタジオは一時騒然となった。

MALIA.は現在、23歳から7歳まで、年齢差16歳の4人の子供をもつ現役のママ。一番下の息子とは、長男と16歳もの差があるという。Instagramなどでは、孫を抱っこする姿や一緒に過ごす様子をアップしているが、タイトなドレスを着こなし、ハイヒールで颯爽と歩くその姿は、どう見ても「おばあちゃん」のイメージとはかけ離れている。

ネット上でも「若くて綺麗すぎるおばあちゃん」「バグが起きてる」「美しすぎるgrandma」などといった称賛と驚きのコメントが殺到している。