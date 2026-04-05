4児の母で実業家のMALIA.（43）が、移住先のドバイで直面した衝撃的な「ミサイル防衛」の日常と、緊迫する現地の情勢を証言した。

【映像】「昨日は200発ミサイル来ました」政府から届くアラート画面＆ドバイで撮影した写真

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演したMALIA.。現在は春休みのタイミングで日本に滞在しているが、「本当は来週あたり帰国する予定だったけれど、まだミサイル飛んでるし……」と、さらりと語る驚愕の現状にスタジオは騒然となった。

MALIA.によると、ドバイ（UAE）は空軍の迎撃能力が非常に高く、飛来するミサイルやドローンを次々と撃ち落とすため、現地では「昨日は200発来ました」「ドローンが300機来ました」というアラートが日常的に届くという。それらをすべて迎撃したという報告までがセットになっており、「日本で報道されているほどシリアスな感じではなく、迎撃の音はするけれど街は通常運転」と、桁違いな防衛環境の中での暮らしを明かした。