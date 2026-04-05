SK-II母の日ギフト♡人気スキンケアで贅沢ケア時間
大切な人へ“美しさ”というギフトを♡SK-IIから、母の日に向けた特別なギフトラインナップが登場しました。人気のピテラ™エッセンスをはじめとしたスキンケアセットやUVアイテムなど、実用性と特別感を兼ね備えたアイテムが揃います。感謝の気持ちを、上質なスキンケアとともに届けてみてください♪
人気No.1スキンケアセット
「ピテラ™ ベスト コレクション トライアル キット」は14,960円（税込）。
フェイシャル トリートメント エッセンス75ml、ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス10ml、スキンパワー リニュー クリーム15gがセットになっています。
SK-II独自のピテラ™*⁴を90%以上配合したエッセンスは、透明感のある肌へ導くロングセラー。
化粧水・美容液・導入ケアの役割を兼ね備えた頼れるアイテムです。
*⁴ 特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、 SK-IIだけの天然由来成分（ SK II 独自のガラクトミセス培養液‐整肌保湿成分）
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朝のケアを格上げするUVアイテム
「ジェノプティクス エアリー UV クリーム・CC プライマー」は各9,900円（税込）。
SPF50+／PA++++で紫外線対策はもちろん、保湿・トーンアップ・下地機能を兼ね備えた多機能アイテムです。
新色ミントグリーンを含む4色展開で、肌悩みに合わせて選べるのも魅力です。
母の日限定ラッピングも
母の日限定のギフトラッピングは、ピンク×ゴールドの華やかなデザイン。どのアイテムも特別仕様で包まれ、贈る瞬間からときめきを演出します。
※数量限定
大切な人に美しさを贈って♡
SK-IIの母の日ギフトは、毎日のスキンケアを特別な時間に変えてくれるアイテム♡実用的でありながらラグジュアリーな魅力も兼ね備え、大切な人への贈り物にぴったりです。
感謝の気持ちを込めて、心も肌も満たされるギフトを選んでみてくださいね♪