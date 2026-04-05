俳優の梅沢富美男（75）が5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。TBS系人気番組「プレバト！！」の俳句のコーナーに出演することになってから初めて購入したものを明かし「うれしかったな〜」と明かした。

同番組で俳句の査定などでも知られる俳人の夏井いつき氏はVTR出演し、梅沢について「俳句コーナー14年になりますので、最初の頃はみんな今より、恐ろしいほど下手だったんです。そんな中、梅沢のおっちゃんだけは、最初から俳句になっていたので、知識は凄いんですよ。普通の人が知らないような季語も相当知っていますし、勉強しているんだなっていうのは、この14年間」と語った。

34年来のマネジャーから「もともと俳句にふれたことがなく、番組がきっかけで俳句を始めたのですが、分厚い歳時記でよく勉強しています。中学しか出ていないのですが、漢字も書けるようになりたいと言って、子供の漢字ドリルで勉強もしています」とのコメントを聞かされた梅沢は「歳時記がないと、季語が分かりませんからね」と語った。

さらに、「歳時記を買わなきゃいけないなと思ったときに、あっ、そうだ！俺、子供の時に物凄い貧乏だったんで。学級費も払えない、給食費も払えない。学校に行けない日々が続きましてね。そういう苦労があったんで、国語辞典っていうのを持っていなかったんです。この年になって買いましたからね。うれしかったな〜」としみじみ。

また「小学生のドリルも買いましてね。俳句をやったおかげで、ボケ防止にもなりますし、漢字に興味が湧きましてね。俳句をやるようになって、気になることがいっぱいあるんですこれ。勉強したら楽しいなって」と学ぶ喜びを語った。