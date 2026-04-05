え、もう？ 日本戦、開始32秒で失点の台湾GKが20分に交代。負傷した様子はないが...途中出場の背番号１は27分に被弾【U-20女子アジア杯】

え、もう？ 日本戦、開始32秒で失点の台湾GKが20分に交代。負傷した様子はないが...途中出場の背番号１は27分に被弾【U-20女子アジア杯】