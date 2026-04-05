え、もう？ 日本戦、開始32秒で失点の台湾GKが20分に交代。負傷した様子はないが...途中出場の背番号１は27分に被弾【U-20女子アジア杯】
井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ第２節で台湾と対戦している。
ヤングなでしこは開始32秒、鈴木温子のクロス気味のボールがそのままゴールインし、１分も経たないうちに先制に成功する。相手GKのワン・リュオピンは懸命に手を伸ばしたが、届かなかった。
その後も日本が試合を優位に進めるなか、20分に台湾が早くも最初の交代カードを切る。ワン・リュオピンを下げ、１番を背負うジェン・ユージェを投入した。
負傷した様子はないが、あまりにも早すぎるタイミングでの交代となった。なお、日本は27分に本田悠良が追加点を奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本人も苦笑い？ 鈴木温子のクロスがそのままゴールへ！
ヤングなでしこは開始32秒、鈴木温子のクロス気味のボールがそのままゴールインし、１分も経たないうちに先制に成功する。相手GKのワン・リュオピンは懸命に手を伸ばしたが、届かなかった。
その後も日本が試合を優位に進めるなか、20分に台湾が早くも最初の交代カードを切る。ワン・リュオピンを下げ、１番を背負うジェン・ユージェを投入した。
負傷した様子はないが、あまりにも早すぎるタイミングでの交代となった。なお、日本は27分に本田悠良が追加点を奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本人も苦笑い？ 鈴木温子のクロスがそのままゴールへ！