伯爵令嬢×腹黒騎士の甘々ラブストーリー！『溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。』、第1巻発売
竹書房は、『溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。』(原作：待鳥園子、漫画：四葉らこ)第1巻を2026年4月3日(金)に発売した。
＜あらすじ＞
伯爵令嬢ミシェルは婚約者が病弱な妹に恋をしたことを知り、自分が身を引こうと家出を決意する。
平民のフリをし、王都から離れた村で人生をやり直そうとしたけれど、そこに護衛騎士のジュストが追いかけてきて…！
自覚のない純粋培養の貴族令嬢が、腹黒策士な護衛騎士に囚われて、何があっても抜け出せないほどに溺愛されるお話♥
＜見どころ＞
伯爵家の箱入り令嬢ミシェルと平民の護衛騎士ジュストという身分違いの恋にときめくのはもちろんだが、ミシェルを手に入れるためにジュストが時に腹黒に巡らせる策にはミシェルへの想いの深さが表れ、まさに「囚われ」と言うにふさわしい甘々な展開にうっとりすることうけあい。コミカライズを担当した四葉の美麗な絵にも注目したい。
■『溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。』第1巻
原作：待鳥園子、漫画：四葉らこ
発売日：2026年4月3日(金)
判型：B6
ページ数：160ページ
定価：880円(税込)
＜あらすじ＞
伯爵令嬢ミシェルは婚約者が病弱な妹に恋をしたことを知り、自分が身を引こうと家出を決意する。
平民のフリをし、王都から離れた村で人生をやり直そうとしたけれど、そこに護衛騎士のジュストが追いかけてきて…！
自覚のない純粋培養の貴族令嬢が、腹黒策士な護衛騎士に囚われて、何があっても抜け出せないほどに溺愛されるお話♥
＜見どころ＞
伯爵家の箱入り令嬢ミシェルと平民の護衛騎士ジュストという身分違いの恋にときめくのはもちろんだが、ミシェルを手に入れるためにジュストが時に腹黒に巡らせる策にはミシェルへの想いの深さが表れ、まさに「囚われ」と言うにふさわしい甘々な展開にうっとりすることうけあい。コミカライズを担当した四葉の美麗な絵にも注目したい。
■『溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。』第1巻
原作：待鳥園子、漫画：四葉らこ
発売日：2026年4月3日(金)
判型：B6
ページ数：160ページ
定価：880円(税込)