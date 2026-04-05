最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が前回の調査から0.3ポイント下落して、71.5%でした。一方、「支持しない」と答えた人は前回から1.2ポイント下落して、23.7%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 35.5%（1.8↓）

維新 3.7%（0.1↓）

国民 4.7%（1.2↑）

中道 3.3%（1.6↓）

立憲 2.3%（1.9↑）

参政 2.9%（1.7↓）

公明 1.6%（1.0↑）

みらい 1.5%（2.7↓）

共産 2.2%（0.2↑）

れいわ 1.1%（0.6↓）

保守 0.9%（0.3↑）

社民 0.2%（0.2↓）

その他 0.8%（0.4↑）

支持なし35.9%（4.1↑）

【調査方法】

JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。4月4日（土）、5日（日）に全国18歳以上の男女2945人〔固定815人、携帯2130人〕に調査を行い、そのうち34.8%にあたる1026人から有効な回答を得ました。その内訳は、固定電話469人、携帯557人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。