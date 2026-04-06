「ヤマルとムシアラは、イタリアならセリエBでプレーしている」W杯を逃したサッカー大国の問題点を元ドイツ代表FWが指摘

「ヤマルとムシアラは、イタリアならセリエBでプレーしている」W杯を逃したサッカー大国の問題点を元ドイツ代表FWが指摘