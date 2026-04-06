「ヤマルとムシアラは、イタリアならセリエBでプレーしている」W杯を逃したサッカー大国の問題点を元ドイツ代表FWが指摘
元ドイツ代表FWのユルゲン・クリンスマン氏がイタリア代表の凋落について持論を述べた。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。
先月にFIFAワールドカップ(W杯)の欧州予選プレーオフで敗退し、3大会連続で出場権を逃したイタリア。この余波はいまだに収まらず、各方面から原因分析が続いている。
現役時代にイタリアでもプレーし、監督としてドイツ代表やバイエルン、アメリカ代表などを率いた経験を持つクリンスマン氏は、若手選手への信頼不足が要因の1つだと指摘した。
若くして活躍するバルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマル、バイエルンのドイツ代表MFジャマル・ムシアラといった選手でさえ、イタリアでは武者修行として下部リーグでプレーさせられる可能性があるとし、この体質を問題視している。
「彼ら(イタリア)はリーダーシップの欠如、技術的に優れた選手の欠如、そして若手への信頼の欠如、そのツケを払っている。イタリアではラミネ・ヤマルやムシアラでさえ、おそらく経験を積むためにセリエBでプレーすることになるだろう。それではいけない」
さらにクリンスマン氏は、イタリア特有の戦術志向にも言及。「戦術的な文化もまた障害となっている。今でも多くの監督は、とにかく勝ちに行くのではなく、負けないことを目的にチームを作っている。そして、これがその結果だ」と、保守的な戦い方が現状を招いていると批判した。
先月にFIFAワールドカップ(W杯)の欧州予選プレーオフで敗退し、3大会連続で出場権を逃したイタリア。この余波はいまだに収まらず、各方面から原因分析が続いている。
現役時代にイタリアでもプレーし、監督としてドイツ代表やバイエルン、アメリカ代表などを率いた経験を持つクリンスマン氏は、若手選手への信頼不足が要因の1つだと指摘した。
「彼ら(イタリア)はリーダーシップの欠如、技術的に優れた選手の欠如、そして若手への信頼の欠如、そのツケを払っている。イタリアではラミネ・ヤマルやムシアラでさえ、おそらく経験を積むためにセリエBでプレーすることになるだろう。それではいけない」
さらにクリンスマン氏は、イタリア特有の戦術志向にも言及。「戦術的な文化もまた障害となっている。今でも多くの監督は、とにかく勝ちに行くのではなく、負けないことを目的にチームを作っている。そして、これがその結果だ」と、保守的な戦い方が現状を招いていると批判した。