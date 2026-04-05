【ワシントン＝向井ゆう子、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は４日、イランが４８時間以内に、停戦交渉の合意やホルムズ海峡の開放に応じなければ、さらなる攻撃を加えると重ねて警告した。

米東部時間６日夜（日本時間７日午前）に設定している交渉期限を改めて強調し、さらなる軍事攻撃をちらつかせてイランへの圧力を強めている。

トランプ氏はＳＮＳに、「ディール（取引）するかホルムズ海峡を開放するための時間として、イランに１０日与えたことを覚えているか。時間切れが近づいている」と投稿。「彼らに地獄のような報いが降りかかるまで、あと４８時間だ」と主張した。５日には「海峡を開けろ。さもなくば地獄に落ちるぞ」などとＳＮＳに投稿し、いらだちをあらわにした。

トランプ氏は３月２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡の封鎖を解除しなければ発電所を攻撃すると表明。その後、イランとの対話などを理由に期限を延長してきたが、イランは応じる姿勢をみせていない。トランプ氏は４月１日の演説でも、戦闘終結に向けイラン新指導部との合意に期待を示す一方、イランが応じなければ「極めて激しい打撃を与える」と警告していた。

イランのアッバス・アラグチ外相は４日、ＳＮＳへの投稿で、米国が交渉場所として指定したパキスタンの首都イスラマバードに出向くことを「拒否したことはない」とした上で、「我々の関心は、違法な戦争の完全な終結という条件にある」と攻撃の中止を要求した。イランは米国との交渉の事実を否定してきたが、対話に前向きな姿勢を示しつつ「再攻撃しない保証」を改めて求めた形だ。

一方、イスラエル軍は４日、イラン西部フゼスタン州マフシャフルの石油化学施設を攻撃した。軍は、この施設は弾道ミサイルに不可欠な素材を生産する主要拠点だと主張している。