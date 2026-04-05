5日、京都市内のホテルでクラブ法人のインゼルサラブレッドクラブが競馬関係者、会員など約500人を集めて感謝のパーティーを開催した。

ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏があいさつをしたほか、この日阪神競馬場で騎乗した多くのジョッキーがゲスト参加。大阪杯で1着クロワデュノールに騎乗した北村友一、2着メイショウタバルに騎乗した武豊がトークショーで主役を務めた。北村友が「土曜は豊さんに差されたので、大阪杯では差せて良かった」と言えば、武豊は「（土曜のレースは）平場の1勝クラスですけどね」と軽妙に応じて会場を盛り上げた。

調教師による募集馬の解説、坂井瑠星をはじめとする若手騎手のトークショーで会場は大いに盛り上がった。同クラブからは桜花賞にディアダイアモンドが出走する。

▽主な参加者＝武豊、幸英明、古川吉洋、池添謙一、吉田隼人、北村友一、荻野琢真、浜中俊、松若風馬、小崎綾也、西村淳也、坂井瑠星、荻野極、永島まなみ、古川奈穂、今村聖奈、河原田菜々、田口貫太、高杉吏麒、田山旺佑ら騎手多数。吉岡辰弥師、高柳瑞樹師、寺島良師、友道康夫師、藤岡佑介師ら調教師。吉田俊介ノーザンファーム副代表、吉田哲哉社台ファーム副代表。松島一晃インゼルレーシング取締役