「パパ？ スタイル良すぎない？」向井康二、両親とのお出かけショットに「ママの気持ちめっっちゃ幸せ」
「パパ？ スタイル良すぎない？」向井康二、両親とのお出かけショットに「ママの気持ちめっっちゃ幸せ」
Snow Manの向井康二さんは4月5日、自身のInstagramを更新。両親とのお出かけショットを披露しました。
【写真】向井康二、両親とのお出かけショット
「隣パパ？ スタイル良すぎない？」向井さんは父と母の絵文字を添え、「久しぶりfamily Time」とつづって6枚の写真を投稿しています。黒いキャップ帽をかぶった向井さんが山道を歩く姿や父親と並んで神社を参拝する後ろ姿、ゴルフを楽しむ姿を披露。撮影しているのは母親と思われるほか、向井さんと父親の黄色いゴルフシューズはお揃いのようです。
この投稿にコメントでは「素敵な家族にほっこり」「念願のパパとゴルフ 堪能できたみたいでよかった」「隣パパ？ スタイル良すぎない？」「靴お揃いなのかわいい」「後ろ姿のスタイルバグってる」「夫と息子をファインダーからのぞくママの気持ちめっっちゃ幸せ」「自慢のご両親、自慢の息子だね」「パパも足長くてびっくり！！」との声が寄せられています。
兄妹旅行ショットも公開！1月29日の投稿では、兄と旅行に行った様子を投稿している向井さん。浴衣姿で前髪を上げ、ビールジョッキを両手で持って美味しそうに飲む姿を披露しています。完全にプライベートな表情の向井さんにファンからは「めっちゃビール美味しそうに飲むね」「幸せが伝わってくるわ」「素敵な向井ブラザーズだね」「兄弟っていいね〜」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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