俳優の伊東四朗さん（88）が5日、去年12月に77歳で亡くなった脚本家・内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』に出席。内館さんとの印象的だった思い出を振り返りました。

伊東さんは、内館さんが脚本を務めた連続テレビ小説『ひらり』『私の青空』や、ドラマ『想い出にかわるまで』『転職ロックンロール』『老害の人』など、数多くの作品に出演しました。

■「こんなにお世話になった先生は初めて」思い出語る

内館さんが亡くなったことについて、伊東さんは「私より先に逝ってしまうなんて考えてもいませんでしたからね」と心境を語り、「脚本家の先生もたくさんいらっしゃいますけど、こんなにお世話になった先生は初めてであり、その後いないんじゃないでしょうか」と、特別な思いを持っていたことを明かしました。

また、内館さんとの印象深いやりとりを聞かれると、「私は“お牧さん、お牧さん”と呼んでいた。『転職ロックンロール』ですかね。若い人たちがたくさん出て、（内館さんのことを）“先生、先生”って言ってるんで、私も“先生”って言わないとまずいんじゃないかと思いまして」と、話を切り出した伊東さん。

続けて、「“先生、申し訳ない。ここんとこ、どうやったらいいですか？”と言ったら、バッと振り向きましてね。あの目で“誰です？ 私のこと今、先生なんて言ったのは？ 伊東さん、あなたに限って先生はやめてください。ムッとします”なんて言われて。それ以来、“じゃあこれからは、もう先生と言うことはやめますから。いいですかそれで、お牧さん。いいですね？”と言ったら、“何！？”ってあの目でにらまれたのは印象的でした」と、思い出を振り返りました。